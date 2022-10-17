Канчельскис: Бензема заслуженно получил «Золотой мяч». Он был лучшим в мире в 2022 году

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал получение французским нападающим «Реала» Каримом Бензема «Золотого мяча» по итогам 2022 года.

«Золотой мяч» Бензема получил заслуженно. У меня нет претензий, всё четко. Нет такой предвзятости. Бензема был лучшим в мире в 2022 году. Как нападающий сотворил такой шедевр. Считаю, что нападающий должен забивать в любом возрасте. Вспоминаю Габриэля Батистуту, который клал по 20 за сезон в Серии А. Это признак мастерства.



Бензема действительно заслужил. Он не сломался ни перед чем, даже когда играл с Роналду и был на вторых ролях. Он сделал то, что тяжело сделать другим. Молодец», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.