Канчельскис: Бензема заслуженно получил «Золотой мяч». Он был лучшим в мире в 2022 году
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал получение французским нападающим «Реала» Каримом Бензема «Золотого мяча» по итогам 2022 года.
«Золотой мяч» Бензема получил заслуженно. У меня нет претензий, всё четко. Нет такой предвзятости. Бензема был лучшим в мире в 2022 году. Как нападающий сотворил такой шедевр. Считаю, что нападающий должен забивать в любом возрасте. Вспоминаю Габриэля Батистуту, который клал по 20 за сезон в Серии А. Это признак мастерства.
Бензема действительно заслужил. Он не сломался ни перед чем, даже когда играл с Роналду и был на вторых ролях. Он сделал то, что тяжело сделать другим. Молодец», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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