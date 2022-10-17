Бензема – первый с 1998 года француз, выигравший «Золотой мяч»

Сегодня, 17 октября, состоялась церемония вручения наград от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» как лучший футболист получил форвард «Реала» Карим Бензема. Таким образом, лидер «сливочных» стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившийся этой почётной награды.



Легендарный полузащитник сборной Франции получал награду «Золотой мяч» в 1998 году, когда выступал за туринский «Ювентус». Также в том году Зинедин Зидан стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Примечательно, что Карим получил награду непосредственно из рук Зидана.

В прошлом сезоне Карим Бензема забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира. По итогам сезона француз стал чемпионом Испании, а также обладателем трофея Лиги чемпионов.

Гол Бензема в ворота «Барселоны»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.