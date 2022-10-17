Левандовски – четвёртый в голосовании за «Золотой мяч»

Завершилась церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football. Обладателем награды стал форвард мадридского «Реала» Карим Бензема. Об этом сообщается в социальных сетях издания.

Помимо Бензема, одним из главных претендентов на награду считался польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, который в прошлом сезоне защищал цвета «Баварии». В итоге польский форвард занял в голосовании лишь четвёртое место.



Вторым стал сенегалец Садио Мане, который в минувшее трансферное окно перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию». На третьем месте хавбек «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.

В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 10 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 13 голов. В Бундеслиге на счету поляка 35 голов в 34 играх.