Левандовски – четвёртый в голосовании за «Золотой мяч»

Завершилась церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football. Обладателем награды стал форвард мадридского «Реала» Карим Бензема. Об этом сообщается в социальных сетях издания.
Помимо Бензема, одним из главных претендентов на награду считался польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, который в прошлом сезоне защищал цвета «Баварии». В итоге польский форвард занял в голосовании лишь четвёртое место.
Вторым стал сенегалец Садио Мане, который в минувшее трансферное окно перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию». На третьем месте хавбек «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.
В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 10 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 13 голов. В Бундеслиге на счету поляка 35 голов в 34 играх.
- 18 октября 2022
-
00:08
-
00:06
- 17 октября 2022
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:03
-
22:58
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:28
-
21:25
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
21:00