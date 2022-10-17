Карим Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема выступил с речью после получения «Золотого мяча».
«Большое спасибо всем. Это был нелёгкий путь. Какое-то время я не выступал за сборную, и горжусь тем, что вернулся. Горжусь своей работой и тем, что смог преодолеть трудные времена. Хочу поблагодарить товарищей по клубу и сборной, а также моего замечательного президента, которого я считаю частью своей семьи, который дал мне шанс и всегда был рядом. Этот трофей индивидуальный, но благодарность коллективная.
Моя детская мечта воплотилась в жизнь. Это сложно, но не невозможно. Я предпочитаю играть в команде, а не забивать. Этот трофей — вознаграждение за усилия.
Моя мама очень мне помогла, и я рад, что она со мной в этот вечер. Получить такую награду, имея стаж более 30 лет — это результат большого труда. Я тренируюсь, если это возможно, немного больше других, а для этого нужна мотивация», — приводит слова Бензема Mundo Deportivo.
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