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Озил — Бензема: я всегда говорил, что ты получишь «Золотой мяч». Горжусь тобой, брат

Озил — Бензема: я всегда говорил, что ты получишь «Золотой мяч». Горжусь тобой, брат
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Полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил, ранее выступавший за «Реал», поздравил бывшего партнёра по мадридскому клубу Карима Бензема с получением «Золотого мяча» по итогам 2022 года.

«Мой мальчик Бензи, лучший игрок мира. Я всегда говорил, что ты выиграешь этот трофей. Безусловно, ты заслуживаешь этого. Горжусь тобой, брат», — написал Озил на своей странице в социальных сетях.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль».

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