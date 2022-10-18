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Бензема — самый возрастной обладатель «Золотого мяча» с 1956 года

Бензема — самый возрастной обладатель «Золотого мяча» с 1956 года
Карим Бензема
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Завершилась церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football. Обладателем награды стал форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

Французский нападающий стал самым возрастным обладателем этого приза с 1956 года. Тогда награду получил 41-летний нападающий «Блэкпула» и сборной Англии Стэнли Мэтьюз, который и является рекордсменом по этому показателю. Отметим также, что Мэтьюз стал первым обладателем награды.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира и выиграть его.

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