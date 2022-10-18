Бензема — самый возрастной обладатель «Золотого мяча» с 1956 года

Завершилась церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football. Обладателем награды стал форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.



Французский нападающий стал самым возрастным обладателем этого приза с 1956 года. Тогда награду получил 41-летний нападающий «Блэкпула» и сборной Англии Стэнли Мэтьюз, который и является рекордсменом по этому показателю. Отметим также, что Мэтьюз стал первым обладателем награды.



В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира и выиграть его.

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