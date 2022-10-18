Бензема: мы не соперничаем с Левандовским, мне это не помогает

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема высказался о противостоянии с польским форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.
«Мы не соперничаем с Левандовским. Я думаю только о своей команде. Он прекрасно играет, но я не собираюсь соперничать с другим футболистом, потому что мне это не помогает. Я сосредоточен на своей игре», — приводит слова Бензема Marca.
Напомним, Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года. В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также завоевал трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль».
«Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 18 октября 2022
-
01:41
-
01:36
-
01:17
-
01:13
-
00:48
-
00:45
-
00:43
-
00:25
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 17 октября 2022
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:03
-
22:58
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
22:06
-
22:05
-
22:00