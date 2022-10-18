Бензема: мы не соперничаем с Левандовским, мне это не помогает

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема высказался о противостоянии с польским форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.



«Мы не соперничаем с Левандовским. Я думаю только о своей команде. Он прекрасно играет, но я не собираюсь соперничать с другим футболистом, потому что мне это не помогает. Я сосредоточен на своей игре», — приводит слова Бензема Marca.



Напомним, Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года. В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также завоевал трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль».

«Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:

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