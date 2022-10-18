Гол защитника «Милана» Эрнандеса признан лучшим по итогам прошлого сезона Серии А

Крайний защитник «Милана» Тео Эрнандес получил награду Gran Gala del Calcio за лучший гол итальянской Серии А сезона 2021/2022. Мяч был забит в игре с «Аталантой», которая прошла 5 мая 2022 года на стадионе «Сан-Сиро».

Гол Эрнандеса в ворота «Аталанты»

«Я до сих пор помню шум, который раздался, когда мяч влетел в сетку. Я горжусь этой наградой и хочу порадовать болельщиков «Милана». Главный тренер [Стефано Пиоли] поощрял меня атаковать с самого первого дня, и в этом компоненте я действительно прибавил. Я такой, какой есть, благодаря тренеру, Паоло Мальдини, Фредерику Массаре и Милану. Спасибо им всем», — цитирует Эрнандеса портал Football Italia.

В прошлом сезоне Серии А французский защитник забил пять голов и отдал шесть результативных передач по итогам 32 матчей.