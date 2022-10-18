Агент Зайнутдинова сообщил, что ищет для игрока варианты за рубежом
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Футбольный агент Евгений Новиков, который представляет интересы защитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, рассказал о будущем своего клиента в московской команде.
«Наше агенство занимается поиском вариантов за рубежом для Бактиёра, и если предложение будет устраивать как ЦСКА, так и самого футболиста, то вариант перехода в европейский чемпионат будет более чем реальным. Сам футболист хочет и готов попробовать себя в более сильном чемпионате», – цитирует Новикова Metaratings.ru.
24-летний игрок сборной Казахстана выступает за ЦСКА с 2020 года. За армейский коллектив Бактиёр сыграл 64 матча, на его счету 5 голов и 4 результативные передачи. За сборную защитник провёл 24 игры, отметившись десятью голами.
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