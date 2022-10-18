Килиана Мбаппе освистали во время церемонии награждения «Золотого мяча»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был освистан во время церемонии награждения «Золотой мяч», которая состоялась в Париже.
Когда футболист выходил на красную дорожку, был слышен недовольный свист со стороны болельщиков.
Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что он разочаровался в руководстве и главном тренере клуба и считает, что продление контракта с парижанами было ошибкой.
Однако, позже сам футболист опроверг слухи о том, что хочет покинуть «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 14 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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