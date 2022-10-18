Левандовски – о призе Герда Мюллера: горжусь тем, что получил эту особую награду

34-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал получение награды от французской газеты France Football имени Герда Мюллера лучшему нападающему.

«Я горжусь тем, что получил эту особую награду. Герд Мюллер всегда был и будет для меня вдохновителем. Футбол – моя страсть. Никто не должен был заставлять меня идти по такому пути. Но мне посчастливилось встретить на пути людей, которые давали мне наставления и советы, вели в правильном направлении. Хочу поблагодарить всех прекрасных людей из моих прошлых клубов. Спасибо за всё, что мы пережили вместе. Я всегда буду это помнить и ценить.

Мой нынешний клуб – «Барселона», рядом со мной. Спасибо за доверие и возможность написать новую главу в моей карьере.

Хочу поблагодарить мою любимую жену, семью и друзей. Я вас всех очень люблю, и я здесь благодаря вашей поддержке. Хочу также поблагодарить организаторов за эту специальную награду. Это доказывает, что на протяжении многих лет я шёл в правильном направлении.

Но я хочу закончить одним напоминанием для всех… Мой путь продолжается. И пока я не собираюсь останавливаться», — гласит публикация Левандовского в одной из социальных сетей.

Левандовски не забивает из убойной позиции в матче с «Реалом».

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