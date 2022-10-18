Бензема: мы с Мбаппе не говорили о «Реале», то, что он делает, — это его история

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, который стал обладателем «Золотого мяча», рассказал о поздравлении от форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе поздравил меня перед церемонией. Мы вообще не говорили о «Реале». То, что он делает, — это его история», — приводит слова Бензема Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал». Однако, в мае этого года он решил продлить контрактное соглашение с «ПСЖ» до 2025 года.

При этом, в октябре сообщалось, что Мбаппе разочарован тем, что продлил контракт с парижанами и рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Для этого французский нападающий может выкупить свой контракт у клуба и стать свободным агентом.

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