Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема: мы с Мбаппе не говорили о «Реале», то, что он делает, — это его история

Бензема: мы с Мбаппе не говорили о «Реале», то, что он делает, — это его история
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, который стал обладателем «Золотого мяча», рассказал о поздравлении от форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе поздравил меня перед церемонией. Мы вообще не говорили о «Реале». То, что он делает, — это его история», — приводит слова Бензема Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал». Однако, в мае этого года он решил продлить контрактное соглашение с «ПСЖ» до 2025 года.

При этом, в октябре сообщалось, что Мбаппе разочарован тем, что продлил контракт с парижанами и рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Для этого французский нападающий может выкупить свой контракт у клуба и стать свободным агентом.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе

Бензема впервые за 24 года принёс Франции «Золотой мяч». А вот место Мбаппе удивляет! Бензема впервые за 24 года принёс Франции «Золотой мяч». А вот место Мбаппе удивляет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022