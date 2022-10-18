Левандовски ответил на вопрос о конкуренции с Холандом за звание лучшего нападающего

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о конкуренции с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом Напомним, Левандовски стал обладателем приза Герда Мюллера. Награда вручается форварду, забившему наибольшее количество голов в прошлом сезоне за клуб и национальную команду в официальных матчах. Во время церемонии награждения у поляка спросили, сможет ли Эрлинг Холанд победить его в награде в следующем сезоне.

«Сезон очень длинный. Для меня это также новая глава с «Барселоной», и с первого дня я чувствую себя очень хорошо в этом клубе. Я вижу, что это большой вызов для меня. Очень хорошо, вижу по своим товарищам по команде, что у нас такой большой потенциал. У меня есть возможность забить много голов, и я уверен, что вместе мы над этим работаем. Это футбол. Ты должен быть всегда готов. Я ещё не сказал своё последнее слово», — приводит слова Левандовского Goal.

Напомним, контрактное соглашение Левандовского с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.

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