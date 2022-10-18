Бразильский фанат Савойя: сейчас никто не хочет ехать в Россию. А я её люблю

Бразильский болельщик Томер Савойя, получивший известность во время чемпионата мира – 2018 в России, выразил мнение о том, что сейчас никто не желает приезжать в нашу страну.

«Два месяца назад я находился в России и заметил, что люди здесь всё ещё любят меня. Остаётся хайп, так или иначе. Затем я осознал, что сейчас никто не хочет ехать в Россию, никто не поддерживает Россию. А ведь это страна, которую я люблю. Я хочу сюда приезжать, я хочу жить тут. Для этого и приехал – обосноваться», — сказал Савойя в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Савойя стал широко известен в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года благодаря своим ярким фразам. В Бразилии он работал журналистом на спортивном телеканале.



Полное интервью с Томером Савойя читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.