Мацей Рыбус считает, что больше не сыграет за сборную Польши

Полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал, что вероятнее всего больше не сыграет за национальную команду Польши. Напомним, футболиста отстранили от национальной команды за то, что он остался в России. Таким образом, поляк пропустит чемпионат мира 2022 года по футболу в Катаре.

«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Напомним, в составе национальной команды Польши Рыбус провёл 66 матчей, в которых записал в свой актив 2 гола.

В нынешнем сезоне чемпионата России Рыбус принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.

Ранее Рыбус выступал за «Локомотив», «Терек», «Лион» и «Легию».