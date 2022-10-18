Глеб: «Реал» выиграл у «Барселоны» по делу. У Хави ещё есть время

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о прошедшей гостевой встрече сине-гранатовых с мадридским «Реалом» (1:3) в рамках 9-го тура чемпионата Испании.

«Реал» смотрелся более уверенно, команда очень сбалансированно играла и забила классные голы. Во втором тайме мадридцы немного успокоились и дали каталонцам вернуться в игру, но на мой взгляд, уже было поздно. «Реал» выиграл по делу. У «Барселоны» молодая команда, которая строится, у Хави есть время ещё.

Если брать весь чемпионат, то этот матч особой роли не играет, обе команды ещё потеряют очки. По этой игре можно сказать, что «Реал» был увереннее. Пенальти в конце матча? Это игровой момент. По идее, это нарушение правил. В штрафной при угловом таких моментов полно, где-то кто-то наступил или задел, какой-то толчок, можно ставить пенальти.

У «Барселоны» сейчас идёт смена поколений. Они пытались играть в свою игру, контролировали, отбирали мяч, но не доводили до завершения. У них сейчас отличный нападающий – Левандовски, но они не смогли воспользоваться его сильными качествами, было мало навесов, мало ударов. Не хватало индивидуальных действий, за всю игру один-два эпизода было, когда каталонцы провели атаку за счёт индивидуального мастерства, в одном из них забили гол.

Верю ли я в чемпионство «Барселоны»? Если взять эту игру, то «Реал» выглядел солиднее. Я думаю, трудно говорить о чемпионстве той или иной команды, у «сине-гранатовых» есть шансы, если всё сложится в их пользу. Все зависит от них самих», — приводит слова Глеба Metaratings.

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 9-го тура чемпионата Испании:

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