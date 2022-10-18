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«Лучший игрок в мире». Хабиб — о «Золотом мяче» Бензема

«Лучший игрок в мире». Хабиб — о «Золотом мяче» Бензема
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал получение форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема награды «Золотой мяч».

«Лучший игрок в мире, Карим Бензема», — написал Нурмагомедов под фотографией француза, держащего заветную награду в руках.

Напомним, Бензема стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившимся этой почётной награды.

В прошлом сезоне Бензема забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах чемпионата Испании. Также на счету форварда 15 голов и две передачи в 12 играх Лиги чемпионов.

Обладателем «Золотого мяча» в предыдущем сезоне был форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, который на данный момент является рекордсменом по количеству данных наград, у аргентинца их семь.

Кто выигрывал «Золотой мяч» незаслуженно?

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