«Лучший игрок в мире». Хабиб — о «Золотом мяче» Бензема

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал получение форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема награды «Золотой мяч».

«Лучший игрок в мире, Карим Бензема», — написал Нурмагомедов под фотографией француза, держащего заветную награду в руках.

Напомним, Бензема стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившимся этой почётной награды.



В прошлом сезоне Бензема забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах чемпионата Испании. Также на счету форварда 15 голов и две передачи в 12 играх Лиги чемпионов.

Обладателем «Золотого мяча» в предыдущем сезоне был форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, который на данный момент является рекордсменом по количеству данных наград, у аргентинца их семь.

Кто выигрывал «Золотой мяч» незаслуженно?