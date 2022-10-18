«Лучший игрок в мире». Хабиб — о «Золотом мяче» Бензема

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал получение форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема награды «Золотой мяч».
«Лучший игрок в мире, Карим Бензема», — написал Нурмагомедов под фотографией француза, держащего заветную награду в руках.
Напомним, Бензема стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившимся этой почётной награды.
В прошлом сезоне Бензема забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах чемпионата Испании. Также на счету форварда 15 голов и две передачи в 12 играх Лиги чемпионов.
Обладателем «Золотого мяча» в предыдущем сезоне был форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, который на данный момент является рекордсменом по количеству данных наград, у аргентинца их семь.
Кто выигрывал «Золотой мяч» незаслуженно?
- 18 октября 2022
-
07:29
-
07:26
-
06:46
-
05:40
-
04:27
-
04:12
-
04:06
-
03:44
-
02:55
-
02:42
-
02:16
-
01:58
-
01:56
-
01:41
-
01:36
-
01:17
-
01:13
-
00:48
-
00:45
-
00:43
-
00:25
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 17 октября 2022
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:03
-
22:58
-
22:58