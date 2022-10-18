Бразильский фанат Томер Савойя заявил, что в России будет играть в Медиалиге

Бразильский болельщик Томер Савойя, получивший известность во время чемпионата мира – 2018 в России, рассказал о своих планах на будущее.

«Хочу сходить на разные матчи РПЛ. Краснодар, Сочи, Питер, Москва. Я бы хотел побывать везде, где можно. Договариваюсь с букмекерской конторой. Планирую ехать в Катар и оттуда присылать контент о ЧМ-2022. Кроме того, я заявляюсь играть в Медиалигу (футбольный турнир блогеров. – Прим. «Чемпионата») и поп-MMA (любительские бои со знаменитостями. – Прим. «Чемпионата»). Много задумок. Вообще, мне просто нравится Россия. Я хотел бы здесь жить и создавать контент в своём стиле», — сказал Савойя в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Томером Савойя читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.