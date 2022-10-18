Непомнящий: матч ЦСКА — «Спартак» соответствовал статусу «Дерби всея Руси»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Игра была в соответствии со статусом «Дерби всея Руси», как называют. Матч был интересным. Что касается результата, мне кажется, он справедливый. Ничья абсолютно соответствует уровню команд и качествам, которые они продемонстрировали.



С одной стороны, борьба за вторую и третью строчку в турнирной таблице, а с другой — любая игра между ЦСКА и «Спартаком» очень много даёт командам, и не только тем, кто играет, но и всему российскому чемпионату. Это высочайший эмоциональный уровень и хороший настрой на игру. Чем больше таких игр, тем интереснее будет наш футбол.

Скандал между тренерами? Не было никакого скандала. Дело в том, что Абаскаль более эмоциональный. Пытался показать, что должен был быть фэйр-плей. Федотов не мог понять, зачем к нему обращаются, и никак не отреагировал. Вот и всё», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Напомним, ЦСКА сыграл со «Спартаком» вничью, 2:2.