Дмитрий Азаров: «Крылья» готовы брать очки с любым соперником

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о «Крыльях Советов».



«Верил и знал, что «Крылья» очень мотивированы победить — особенно после поражения в прошлом туре от «Спартака» (2:5). После обидного разгрома наши ребята уверенно победили «Сочи». Уверен, что «Крылья Советов» не та команда, чтобы быть красивой декорацией для красивых побед лидеров и топ‑клубов страны. Считаю, что мы готовы брать очки с любым соперником.



И я также рад, что нашим молодым ребятам головы не вскружила хорошая пресса, лестные отзывы после матча со «Спартаком», которые, несмотря на поражение, были в СМИ, была похвала нашей команды за яркую игру. Меня мои наставники и тренеры учили, что похвалу надо воспринимать только от поверженного соперника. Главное — это результат. Видно, что парни чувствуют ответственность за команду, за ромб «КС», чувствуют ответственность перед болельщиками. И сегодня своей игрой доказали это.



Не скрою, что победу заждались. В этом сезоне были матчи, в которых «Крылья» по игре заслуживали победы, но чуть‑чуть не хватало. К сожалению, были и судейские решения, которые, на мой взгляд, влияли на итог матча. Но моё мнение, что постоянно списывать всё на невезение, на плохую реализацию моментов, судейство — не подход для сильной команды. В футболе в каждом матче надо доказывать, что ты сильнее соперника. Благодарен команде, что ребята не подводят, выкладываются. Получается или нет — по‑разному бывает, футбол — это большая игра. Но то, что парни бьются, мне это дорого», – приводит слова Азарова «Матч ТВ».