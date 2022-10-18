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Зидан вручал Бензема «Золотой мяч», Шевченко и Роналдо посетили церемонию. Лучшие фото

Зидан вручал Бензема «Золотой мяч», Шевченко и Роналдо посетили церемонию. Лучшие фото
Карим Бензема и Зинедин Зидан
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Вчера, 17 октября, прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» как лучший игрок получил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.

В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».

Лучшие кадры с церемонии вручения «Золотого мяча» — в фотоподборке «Чемпионата».

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