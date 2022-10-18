Зидан вручал Бензема «Золотой мяч», Шевченко и Роналдо посетили церемонию. Лучшие фото

Вчера, 17 октября, прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» как лучший игрок получил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.
В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.
В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».
Лучшие кадры с церемонии вручения «Золотого мяча» — в фотоподборке «Чемпионата».
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