«Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» Маккенни
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни в зимнее трансферное окно может покинуть команду. Американским футболистом интересуется лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает Calciomercato.com
24-летний Маккенни выступает за «Ювентус» с 2020 года. Тогда «бьянконери» арендовали футболиста у «Шальке» за € 4,5 млн, а затем выкупили его за € 20,5 млн. В нынешнем сезоне Уэстон в 11 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через три сезона.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает продажу Маккенни перед трансфером Сергея Милинковича-Савича из «Лацио».
Самые результативные команды в истории английской Премьер-лиги (АПЛ). Видеоролик:
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