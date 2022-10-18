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Бензема: цель — отправиться на ЧМ-2022 и сделать всё, чтобы выиграть со сборной Франции

Бензема: цель — отправиться на ЧМ-2022 и сделать всё, чтобы выиграть со сборной Франции
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, накануне ставший обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года, рассказал о планах на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«Обещания, данные маме, сдержаны, и я горжусь этим. У меня по-прежнему есть амбиции, я хотел бы выиграть чемпионат мира со сборной Франции. Это цель — отправиться на чемпионат мира и сделать всё, чтобы выиграть», — приводит слова Бензема RMC Sport.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира национальная команда Франции сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса. Французская национальная команда является действующим победителем чемпионата мира.

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