Губернатор Самарской области: «Крылья» по потенциалу могут бороться за место в топ-5 РПЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высоко оценивает потенциал «Крыльев Советов». По его мнению, уже сейчас команда может бороться за место в первой пятёрке РПЛ, а через несколько лет может стать призёром чемпионата России. Также Азаров подчеркнул необходимость планомерного развития «Крыльев» в долгосрочной перспективе.

«Собрать сильную команду и показывать результат с большими финансовыми возможностями — это одно. А вот делать это без больших бюджетов, без кредитов — это совершенно иная задача, с которой, считаю, «Крылья» справляются.

Когда «Крылья Советов» вновь станут призёром чемпионата страны? Для этого должна быть планомерная работа, шаг за шагом — как по спортивной составляющей, так и финансовой. Представьте, сейчас бы взять кредит в миллиард рублей, потратить его на трансферную кампанию «Крыльев» и быстро собрать состав. Но мы не вправе так себя вести, чувствуем ответственность за команду и её будущее, а не пытаемся дать сиюминутный результат, не думая о том, что будет с клубом потом. В конце концов, я как коренной самарец болею за нашу команду десятки лет и мне небезразлично, что с ней будет не только сегодня, но и завтра, послезавтра. Поэтому развиваем клуб планомерно и ответственно.

Перед «Крыльями» стоит задача показывать красивую игру и давать результат, при этом вести грамотную экономику, снижать старые долги. Нам это удаётся.

Уже сегодня «Крылья» могут бороться за хорошие позиции. Есть условные показатели по потерянным очкам — сколько их у нас, семь-восемь? Прибавьте их к нынешнему результату, увидите, что «Крылья Советов» по своему потенциалу могут бороться за место в первой пятёрке. У «Крыльев» сегодня всё есть для роста. Ещё раз подчеркну, что сделаем всё, чтобы сохранить ведущих игроков. Думаю, у клуба есть шансы, сохранив состав и точечно усиливая команду, через два-три года показать топовый результат», — приводит слова Азарова «Матч ТВ».