Томер Савойя рассказал, что Fan ID в Бразилии работает только для части фанатов

Бразильский болельщик Томер Савойя, получивший известность во время чемпионата мира – 2018 в России, рассказал о работе системы паспорта болельщика (Fan ID) в Бразилии.
«Fan ID в Бразилии есть на некоторых стадионах и только для ультрас, чтобы избегать насилия. Если ты – ультрас, тебе нужна карта для определённых зон. Так было и в Сан-Пауло, и в Порту-Алегри, но только для этой части фанатов.
Реакция у бразильских болельщиков, если бы у них ввели Fan ID как в России? Требовали бы, чтобы документ было легко получить. Иначе протестовали. Не бойкотировали матчи, а приходили на трибуну и протестовали во время игр. Бразильские болельщики не приняли бы такое отношение», — сказал Савойя в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 18 октября 2022
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