«Ливерпуль» интересуется Френки де Йонгом

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг входит в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.
Ранее 25-летний де Йонг рассказал, что в каждый год из трёх лет в «Барселоне» шёл на понижение зарплаты, однако в дальнейшем эти деньги должны вернуться к нему в качестве бонусов. Также в летнее трансферное окно полузащитником активно интересовался «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 11 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. В июле 2019 года его переход из «Аякса» обошёлся каталонцам в € 86 млн.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:
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