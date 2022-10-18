Моуринью: если бы в одной команде было три Бензема, они бы все играли. Карим феноменален

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на получение «Золотого мяча» нападающим «Реала» Каримом Бензема. Напомним, Бензема играл под руководством Моуринью в мадридском клубе с 2010 по 2013 год.



«У Карима прекрасный характер. Он одержим командой, а не собой, и желанием забивать больше других. «Золотой мяч» — естественный результат его профессионального роста, а не результат личной одержимости. Когда я тренировал Карима, он был талантливым игроком, который искал себя. У него всегда были амбиции. Я хотел, чтобы он вырос как можно быстрее, и я был с ним суров. Я помог ему исправить все недочёты. Не знаю, повлиял ли я на его развитие, это может сказать только Карим.



Бензема — феноменальный футболист на пике своего потенциала, физических и тактических способностей. Он многофункционален. Если бы в большой команде было три Карима, они бы все играли: один был бы бомбардиром, другой — лидером команды, а третий играл бы на левом фланге», — приводит слова Моуринью L'Equipe.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?