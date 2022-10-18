Первый тренер Зобнина отреагировал на ошибку Романа в дерби ЦСКА — «Спартак»

Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, отреагировал на ошибку своего экс-подопечного в дерби красно-белых с ЦСКА (2:2). Напомним, перед первым голом ЦСКА Зобнин пытался остановить игру из-за того, что один из футболистов армейцев лежал на газоне. Однако Роман не выбил мяч за пределы поля, а просто остановился. Игроки ЦСКА подхватили мяч и забили гол.
«Рома ожидал того же от соперника. По моральным принципам поступил нормально, а по факту, конечно, неправильно. Надо было выбить мяч в аут. Рома думал, что соперник остановится, если травму получил игрок. Видимо, травма была несерьёзной. Не могу комментировать слова Ромы в адрес Гаича. Сделал — сделал. Ничего страшного. Сыграли же — нормально всё.
Человечный ли поступок? По игре Зобнин думал, что соперник ответит взаимностью. Понимаете, у Ромы характер такой — он хотел только лучше сделать. Вот в чём проблема. А там другие правила», — приводит слова Духовникова Sport24.
- 18 октября 2022
-
10:47
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:21
-
10:11
-
10:10
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:36
-
09:33
-
09:32
-
09:28
-
09:25
-
09:16
-
09:00
-
08:56
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:02
-
07:29
-
07:26
-
06:46
-
05:40
-
04:27
-
04:12
-
04:06
-
03:44
-
02:55
-
02:42
-
02:16
-
01:58
-
01:56