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Бразильский фанат Томер Савойя одним словом описал бюрократию при получении Fan ID

Бразильский фанат Томер Савойя одним словом описал бюрократию при получении Fan ID
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Бразильский болельщик Томер Савойя, получивший известность во время чемпионата мира – 2018 в России, рассказал, как делал паспорт болельщика (Fan ID) в России.

«Как я могу описать? Тут очень просто. Достаточно одного слова. Задолбали! (в оригинале было непечатное слово. – Прим. «Чемпионата»). Я верил, что ограничится одной попыткой. Я же пришёл в место, которое указано на официальном сайте. Увы, там не знали, как именно мне получать Fan ID. Во втором месте меня отправили в «Мои документы».

Я увидел много разных людей. Кто-то меня поддерживал. Например, Владислав. Он очень хороший человек. Действительно помог мне – всё время был на связи. С другой стороны, была и Кристина в «Моих документах», которая выкинула мои бумаги и в целом была агрессивна. Глобально я люблю российских людей, потому что они тоже рады мне», — сказал Савойя в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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