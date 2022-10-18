ЭСК РФС рассмотрит 5 судейских решений матча «Ростов» — «Урал»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит пять судейских решений в матче 13-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (1:2), информирует Sport24 со ссылкой на пресс-службу РФС.
Так, ЭСК рассмотрит следующие эпизоды: неназначенные пенальти в ворота «Урала» на 10-й и 57-й минутах, засчитанный гол «Урала» на 17-й минуте, неудаление игрока екатеринбургской команды Ибраимы Сиссе на 45-й минуте, а также невынесенная вторая жёлтая карточка Мингияну Бевееву на 63-й минуте.
Отмечается, что ряд других моментов, которые также просит рассмотреть «Ростов», не попадают под компетенцию ЭСК. Ранее южный клуб сообщил, что подал в РФС официальную жалобу на судейство, в которой было 10 пунктов для рассмотрения.
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