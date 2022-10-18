«Невероятный мужик». Бразилец Томер Савойя рассказал, как познакомился с Валерием Карпиным

Бразильский болельщик Томер Савойя, получивший известность во время чемпионата мира – 2018 в России, рассказал о знакомстве с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«После матча я пошёл в паб и увидел нескольких игроков «Ростова», которые пришли поужинать. Посидел с ними и пообщался. Ещё и с Валерием Карпиным познакомился. Невероятный мужик: восхитительный, вежливый. Я весь матч протестовал и не смотрел игру, но потом увидел команду», — сказал Савойя в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Ростов» в 13 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (33).