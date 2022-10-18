Защитник «Торпедо» Самсонов: мы должны выбраться из ямы, в которой находимся

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о неудачах московского клуба в нынешнем сезоне.



«Появилась ли с приходом Талалаева уверенность, что результат будет лучше? Сейчас рано об этом говорить. Только начинаем работать с новым тренером. Но всё меняется во всех планах. Мы должны выбраться из той ямы, в которой находимся», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Торпедо» в 13 матчах набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (33).



В следующем туре чемпионата России «Торпедо» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 23 октября.