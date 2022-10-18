MD: «Барселона» договорилась с Мартинесом о бесплатном переходе летом 2023 года

Защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес устно договорился с «Барселоной» о переходе в команду свободным агентом летом 2023 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предлагал за 31-летнего футболиста € 20 млн в летнее трансферное окно, но получил отказ. В январе Мартинес, чей контракт с «Атлетиком» истечёт в конце сезона, сможет подписать предварительное соглашение с «Барселоной» и следующим летом перейти в команду бесплатно.

Мартинес стал футболистом «Атлетика» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне испанский футболист не выходил на поле в матчах чемпионата страны из-за повреждения колена.

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