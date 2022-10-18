Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Антверпен» отстранил Найнгголана за курение на скамейке запасных

«Антверпен» отстранил Найнгголана за курение на скамейке запасных
Комментарии

Бывший футболист «Ромы» Раджа Найнгголан попал в очередной скандал. Бельгиец, ныне выступающий за «Антверпен», закурил на скамейке запасных перед матчем чемпионата со «Стандардом» (0:3), информирует The Sun.

Курящий около поля Найнгголан попал в объективы камер. Фото бельгийского футболиста с сигаретой вызвало немалый резонанс в социальных сетях.

Фото: The Sun

Руководство «Антверпена» осталось недовольно поведением Найнгголана. В результате этого инцидента Раджа отстранён от основной команды. Сейчас игрок тренируется с дублем «Антверпена».

Напомним, в начале октября в бельгийских СМИ появилась информация, что Найнгголан был арестован за вождение в нетрезвом виде с просроченными правами. Футболист был освобождён под залог.

Новость по теме
«Мне плевать на деньги». Найнгголан рассказал об отказе «Ювентусу» и «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022