«Антверпен» отстранил Найнгголана за курение на скамейке запасных

Бывший футболист «Ромы» Раджа Найнгголан попал в очередной скандал. Бельгиец, ныне выступающий за «Антверпен», закурил на скамейке запасных перед матчем чемпионата со «Стандардом» (0:3), информирует The Sun.

Курящий около поля Найнгголан попал в объективы камер. Фото бельгийского футболиста с сигаретой вызвало немалый резонанс в социальных сетях.

Фото: The Sun

Руководство «Антверпена» осталось недовольно поведением Найнгголана. В результате этого инцидента Раджа отстранён от основной команды. Сейчас игрок тренируется с дублем «Антверпена».

Напомним, в начале октября в бельгийских СМИ появилась информация, что Найнгголан был арестован за вождение в нетрезвом виде с просроченными правами. Футболист был освобождён под залог.