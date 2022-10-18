«Ненастоящий футбол». Мостовой — об экспериментальном туре в Медиалиге с «бонусным мячом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, ныне возглавляющий медийную команду Fight Nights, оценил нововведения в экспериментальном туре Медиалиги. Одним из новшеств стал так называемый «красный мяч» — это бонусный мяч, которым каждая команда может воспользоваться один раз за матч. Гол таким мячом приравнивается к двум обычным голам. «Красный мяч» вводится после запроса команды на три минуты.
«Это было сильно. Придумали правила для экспериментального тура, но я впервые с этим столкнулся. Хотя 30 лет играл в футбол, да и живу уже 50 лет. Мне обидно за ребят. Как они потом переживали, в глаза друг другу смотрели… Думают: «Ни фига себе, ведём 3:2, затем дурака забивают и ты уже проигрываешь — даже не ничья». Это был шок. Ребята до сих пор в шоке.
Это не совсем по-футбольному. Можно сказать, что у нас тоже было время, но какое? Одно дело, ведёшь 3:2 и остаётся четыре минуты: в таком случае можешь 10 человек отправить вперёд, забить дурака и выиграть. Но времени оставалось всё меньше. Забили-то в концовке.
Справедливо ли это? Конечно, нет. Как это может быть справедливо? Давайте в современный футбол такое правило введём. Просто обидно за ребят. Ясно, что команда соперника довольна: побежали, закинули мяч на 50 метров, бум, рикошет — и все довольны. Они выиграли. Счёт должен был быть 3:3. Вот он и называется медиафутбол — это ненастоящий футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 18 октября 2022
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