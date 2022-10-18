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Поттер просит руководство «Челси» подписать Троссарда

Поттер просит руководство «Челси» подписать Троссарда
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Бывший главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер, ныне возглавляющий «Челси», намерен переманить в команду нападающего Леандро Троссарда. Об этом сообщает 90min.

27-летний Троссард перешёл в английскую команду летом 2019 года. В нынешнем сезоне в девяти матчах чемпионата на его счету пять голов и две результативные передачи. Соглашение между Леандро и «Брайтоном» истекает в конце нынешнего сезона.

«Челси» в девяти матчах нынешнего сезона АПЛ набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. «Брайтон» с 14 очками идёт на седьмой позиции.

Напомним, 47-летний Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, подписав контракт на пять лет.

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