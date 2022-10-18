Zivert выступит перед матчем «Локомотива» в Кубке России
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Сегодня, 18 октября, в матче 4-го тура Кубка России «Локомотив» примет «Химки». Железнодорожники приглашают зрителей на «РЖД Арену», где всех посетителей ждёт насыщенная программа.
В рамках развлекательной программы болельщиков ждёт:
- Выступление Zivert на поле перед началом игры
- Группа Suspense Heroes Syndicate на площади у стадиона
- В перерыве в галерее Восточной трибуны сыграет барабанщик Антон Трифонов
- Музыкальный мастер-класс для детей в шатре на площади
- Футбольные аттракционы, кикер, игровые приставки и аквагрим
- Поздравления именинников — для этого нужно написать на show@fclm.ru;
Фото: Пресс-служба Локомотива
Встреча пройдёт на «РЖД Арене» и начнётся в 18:00. Стадион откроется за два часа до матча, а всем пришедшим в первые 45 минут клуб подарит 500 баллов в программе лояльности.
Билеты на домашний матч «Локомотива» с «Химками» можно купить на официальном сайте по ссылке.
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