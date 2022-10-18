Претендент на титул UFC Махачев отреагировал на присуждение «Золотого мяча» Бензема

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, оценил решение присудить награду «Золотой мяч» французскому форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема как лучшему футболисту сезона. По мнению Махачева, Бензема вполне заслуженно получил этот приз.



«Ты заслужил», — написал Махачев в своих социальных сетях.



Напомним, Бензема стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившимся этой почётной награды.

В прошлом сезоне Карим забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах чемпионата Испании. Также на счету форварда 15 голов и две передачи в 12 играх Лиги чемпионов.



В следующем поединке Махачев сразится за титул UFC с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой состоится в ночь с 22 на 23 октября мск.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280: