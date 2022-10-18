Конте: в прошлом сезоне «Тоттенхэм» проиграл Роналду, а не «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте в преддверии матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» высказался о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.



«В прошлом сезоне в матче с нами Роналду оформил хет-трик. Мы говорим о невероятном игроке, топ-футболисте. Он продолжает приносить пользу команде, в которой играет. Я восхищаюсь Роналду, его профессионализмом, но надеюсь, что он будет спокоен в этой встрече, а не как в прошлом сезоне. Мы проиграли тогда со счётом 2:3, но проиграли Роналду, а не «Манчестер Юнайтед». Я отлично помню этот матч, потому что мы выступили хорошо», — приводит слова Конте Goal.com.

Матч 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится завтра, 19 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 22:15 мск.

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