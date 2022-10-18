Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» намерен подписать новый контракт с Кварацхелией

«Наполи» намерен подписать новый контракт с Кварацхелией
Комментарии

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может получить новый контракт с командой спустя несколько месяцев после перехода. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, итальянский клуб хочет предложить 21-летнему футболисту повышение зарплаты на фоне его выдающейся игры.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года. В новой команде футболист в 14 матчах забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

Напомним, до перехода в «Динамо» Кварацхелия был футболистом «Рубина» и «Локомотива». Казанскую команду футболист покинул в марте 2022 года свободным агентом.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик:

Новость по теме
Кварацхелия посвятил победу «Наполи» погибшей 13-летней теннисистке из Грузии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022