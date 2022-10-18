«Наполи» намерен подписать новый контракт с Кварацхелией

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может получить новый контракт с командой спустя несколько месяцев после перехода. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, итальянский клуб хочет предложить 21-летнему футболисту повышение зарплаты на фоне его выдающейся игры.



Кварацхелия перешёл в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года. В новой команде футболист в 14 матчах забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.



Напомним, до перехода в «Динамо» Кварацхелия был футболистом «Рубина» и «Локомотива». Казанскую команду футболист покинул в марте 2022 года свободным агентом.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик: