«Наполи» намерен подписать новый контракт с Кварацхелией
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может получить новый контракт с командой спустя несколько месяцев после перехода. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, итальянский клуб хочет предложить 21-летнему футболисту повышение зарплаты на фоне его выдающейся игры.
Кварацхелия перешёл в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года. В новой команде футболист в 14 матчах забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.
Напомним, до перехода в «Динамо» Кварацхелия был футболистом «Рубина» и «Локомотива». Казанскую команду футболист покинул в марте 2022 года свободным агентом.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик:
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