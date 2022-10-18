Салихова: Федотов разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поведение главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 (2:2). Напомним, специалист нецензурно высказался в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля, а позже пренебрежительно отозвался о коллеге.

«Всё как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

«Спартак» в 13 матчах набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. ЦСКА (25) — на третьем месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (33).