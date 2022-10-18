«Локомотив» открыл новый футбольный манеж в Черкизове

В рамках обновления территории стадиона в Черкизове 3 октября на месте старых теннисных кортов открылся новый малый манеж. В церемонии открытия манежа приняли участие генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, директор Академии Алексей Щиголев, член совета директоров клуба Валерий Филатов и легенда железнодорожников Владимир Коротков, а также игроки ЖФК «Локомотив» — Кайлан Уиллиамс и Наталья Морозова.
На поле уложен искусственный газон последнего поколения, который был произведён в Сербии и прошёл сертификацию FIFA. Покрытие отвечает самым высоким стандартам, предъявляемым к искусственным футбольным полям.
Первыми качество покрытия газона в новом манеже опробовали воспитанницы Академии ФК «Локомотив». Они провели открытую тренировку и сыграли товарищеский матч. Более 300 мальчиков и девочек разных возрастов будут заниматься в манеже.
«Учитывая природные условия нашей страны, нам нужно больше крытых полей, кортов и залов. Это надо приветствовать, надо строить, если мы хотим двигаться вперёд в футболе. Когда родители видят такие условия, конечно, они приведут ребёнка сюда. Мы на правильном пути», — сказал член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов.
- 18 октября 2022
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