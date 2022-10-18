Кузнецов: пусть Зарема Салихова посмотрит свою родословную. Федотов — порядочный человек

Бывший футболист Дмитрий Кузнецов отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. После пренебрежительных слов Федотова в отношении наставника красно-белых Гильермо Абаскаля Салихова отметила, что выбить «Сочи» из человека невозможно, а также сравнила специалиста с конюхом.

«С чего это она начала так разговаривать? Что такого случилось. Сказал Федотов и сказал. Там что, обидное что-то было? Пусть Зарема посмотрит на свою родословную. Володя из Екатеринбурга, а не из Сочи. Он как был нормальным человеком, хорошим футболистом и тренером, таким и остался. Порядочный, спокойный человек. В отличие от тренеров «Спартака»: Тедеско сумасшедший и безумный, который прыгал, бегал, кидался на всех — на того же Федотова в Сочи. Чего же она тогда не сказала, что он на Гончаренко прыгнул? Тоже всем интересно. Гончаренко даже отмахнулся от него.



Сравнение с конюхом? Это от воспитания зависит. Может, она имела в виду, что конюх – руководитель ЦСКА, а ЦСКА – это конюшня. Мы же знаем, что это не обидно. ЦСКА на конюшнях строился, история есть. Название же оттуда повелось, на конюшнях всё начиналось. Пусть историю почитает», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.