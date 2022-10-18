Губерниев: Федотов повёл себя как быдлан. Стыдоба, да и только!

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение тренера ЦСКА Владимира Федотова во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2). Напомним, наставник армейцев оскорбил тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Как матерщинник со стажем констатирую: тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведёт себя как быдлан… Стыдоба, да и только! И тренера, и команду за подобное надо серьёзно наказать», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью. На послематчевой пресс-конференции Федотов сказал про Абаскаля: «Он на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял».