Губерниев: Федотов повёл себя как быдлан. Стыдоба, да и только!

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение тренера ЦСКА Владимира Федотова во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2). Напомним, наставник армейцев оскорбил тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Как матерщинник со стажем констатирую: тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведёт себя как быдлан… Стыдоба, да и только! И тренера, и команду за подобное надо серьёзно наказать», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью. На послематчевой пресс-конференции Федотов сказал про Абаскаля: «Он на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял».
- 18 октября 2022
-
13:50
-
13:44
-
13:44
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:23
-
13:17
-
13:09
-
12:51
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:31
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:13
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:47
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:21
-
10:11
-
10:10
-
09:45
-
09:43