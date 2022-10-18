Соломатин: Зарема Салихова соскучилась по комментариям и решила в очередной раз ляпнуть

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. После пренебрежительных слов Федотова в отношении наставника красно-белых Гильермо Абаскаля Салихова отметила, что выбить «Сочи» из человека невозможно, а также сравнила специалиста с конюхом.



«Не хочется лезть в эту агрессию. Просто, видимо, Зареме делать нечего, соскучилась по комментариям и решила в очередной раз ляпнуть», – сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Спартак» в 13 матчах набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. ЦСКА (25) — на третьем месте.