Соломатин: Зарема Салихова соскучилась по комментариям и решила в очередной раз ляпнуть

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. После пренебрежительных слов Федотова в отношении наставника красно-белых Гильермо Абаскаля Салихова отметила, что выбить «Сочи» из человека невозможно, а также сравнила специалиста с конюхом.
«Не хочется лезть в эту агрессию. Просто, видимо, Зареме делать нечего, соскучилась по комментариям и решила в очередной раз ляпнуть», – сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Спартак» в 13 матчах набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. ЦСКА (25) — на третьем месте.
- 18 октября 2022
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
14:58
-
14:52
-
14:51
-
14:36
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:44
-
13:44
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:23
-
13:17
-
13:09
-
12:51
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:31
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:13