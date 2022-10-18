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Источник: «Уфу» могут закрыть через два месяца из-за финансовых проблем

Источник: «Уфу» могут закрыть через два месяца из-за финансовых проблем
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Футбольный клуб «Уфа» может закрыться после Нового года из-за финансовых проблем. Сотрудники команды начали получать уведомления о прекращении сотрудничества через два месяца, если ситуация не будет решена. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого сезона башкирский клуб впервые за восемь лет вылетел в Мелбет Первую лигу. После этого у команды продолжились финансовые проблемы, появлялась информация, что «Уфа» живёт на средства от продажи футболистов в летнее трансферное окно, включая трансферы Гамида Агаларова, Юрия Журавлёва и Владислава Камилова в «Ахмат», переход Алексея Никитина в «Химки».

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