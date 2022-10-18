Источник: «Уфу» могут закрыть через два месяца из-за финансовых проблем
Поделиться
Футбольный клуб «Уфа» может закрыться после Нового года из-за финансовых проблем. Сотрудники команды начали получать уведомления о прекращении сотрудничества через два месяца, если ситуация не будет решена. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Напомним, по итогам прошлого сезона башкирский клуб впервые за восемь лет вылетел в Мелбет Первую лигу. После этого у команды продолжились финансовые проблемы, появлялась информация, что «Уфа» живёт на средства от продажи футболистов в летнее трансферное окно, включая трансферы Гамида Агаларова, Юрия Журавлёва и Владислава Камилова в «Ахмат», переход Алексея Никитина в «Химки».
ЦСКА и «Спартак», огонь и скандалы. Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22:
Комментарии
- 18 октября 2022
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
14:58
-
14:52
-
14:51
-
14:36
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:44
-
13:44
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:23
-
13:17
-
13:09
-
12:51
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:31
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:13
Партнерский контент