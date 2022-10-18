Тренер ЦСКА Федотов обматерил игрока «Спартака» во время дерби

Тренер ЦСКА Владимир Федотов в нецензурной форме накричал на футболиста «Спартака» Данила Пруцева во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Видео с этим эпизодом появилось в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.
Пруцев упал на газон, но скамейка ЦСКА посчитала, что Данил симулирует. Федотов направился в сторону игрока «Спартака» и сказал ему: «[Собака женского пола], вставай ты, [блин]».
Напомним, во время этого матча Федотов также в грубой форме оскорбил тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Испанец на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью. На послематчевой пресс-конференции наставник армейцев сказал про Абаскаля: «Он на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял».
- 18 октября 2022
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