Семак рассказал о кадровом состоянии «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов» в Кубке
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии своей команды перед матчем 4-го тура группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с «Крыльями Советов». Игра состоится в четверг, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.
«Вендел готовится к игре с «Крыльями», Матео Кассьерра на сегодняшний день не работает. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра — в ближайшее время он начнёт тренироваться. Будет или не будет готов к матчу? Посмотрим.
На сегодняшний день только эти два игрока находятся под вопросом. И Одоевский по-прежнему травмирован. Когда он вернётся, мы скажем отдельно», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
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