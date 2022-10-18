«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Ансу Фати из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может стать футболистом «Манчестер Сити», который намерен усилить линию фланга атаки. Об этом сообщает El Nacional. По сведениям источника, 19-летний испанец может решиться на этот шаг из-за малого количества игрового времени в составе сине-гранатовых.

Фати — воспитанник «Барселоны». В 13 матчах нынешнего сезона футболист провёл на поле 388 минут, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2027 года. «Манчестер Сити» тренирует бывший главный тренер и футболист «Барселоны» Хосеп Гвардиола.

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