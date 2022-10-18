Нагельсман — о награде лучшему молодому игроку: Мусиала и Беллингем выступили лучше Гави

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о победе полузащитника «Барселоны» Гави в голосовании за звание лучшего молодого футболиста года.
«На мой взгляд, Джамал Мусиала и Джуд Беллингем были лучше в прошлом сезоне, чем победитель. Но Гави — выдающийся игрок, и я тоже рад за него», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Гави выступает за основную команду «Барселоны» с лета прошлого года. Футболист принял участие в 54 матчах за каталонцев, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Гави дебютировал за взрослую сборную Испании в октябре 2021 года. За национальную команду у него 10 игр и одна голевая передача.
Игрок «Баварии» Джамал Мусиала занял третье место в голосовании, футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем — четвёртый.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави
- 18 октября 2022
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